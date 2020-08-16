المالكي يهاجم الحكومة: تعقيبها على عدم استجابتها لمقترحات القوانين تبريري وليس مقنعا

بالتزامن مع حملة الانتقادات الواسعة، التي يتعرض لها، بسبب اختياره لثلاث شخصيات من حزبه، للعضوية في مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، دون تشاور مع مكونات البرلمان، عاد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى انتقاد الحكومة، بسبب تعاطيها مع مقترحات قوانين البرلمانيين.

وعبر المالكي، في حوار له مع قناة “بي بي سي”، نهاية الأسبوع الجاري، عن أسفه لعدم استجابة الحكومة الحالية لعدد مهم، ومتزايد من مقترحات القوانين.

وأشار المالكي إلى وجود تصور سائد، ينبغي أن يتغير، ورأى أن التشريع من اختصاص الحكومة.

واعتبر المالكي أن تعقيب الحكومة على عدم استجابتها لمقترحات المجلس موقف تبريري أكثر منه مقنعا للمؤسسة التشريعية.

وكان المالكي قد صرح، من قبل، أن الحكومة لم تستجب لمقترحات قوانين قدمها النواب البرلمانيون، وتجاوز عددها 200 قانون، منذ بداية الدورة التشريعية الأخيرة.