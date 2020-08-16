شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الصين والان مع التفاصيل

الأحد 16 أغسطس 2020

رغم تسجيل الصين نموا بطيئا في إنتاج الغاز الطبيعي خلال شهريوليو/تموز الماضي، إلا أن الإنتاج ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.8% ليصل إلى 14.2 مليار متر مكعب الشهر الماضي، طبقا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 460 مليون متر مكعب.



وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، سجل إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد نموا بنسبة 9.5% على أساس سنوي ليصل إلى 108.3 مليار متر مكعب.

وعلى الرغم من تراجع واردات الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 7.35 مليون طن الشهر الماضي، طبقا لما ذكره المكتب، فإن واردات النفط الصينية شهدت قفزة ضخمة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترت 51.29 مليون طن من النفط الشهر الماضي، بما يعادل 12.08 مليون برميل يوميا.

ويزيد ذلك على واردات يوليو/تموز 2019 البالغة 9.66 مليون برميل يوميا لكنه يقل عن المستوى القياسي السابق 12.94 مليون برميل يوميا المسجل في يونيو حزيران.

ووصل الصين نفط خام اشتراه متصيدو الصفقات الصينيون في أبريل/نيسان، عندما انحدرت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال عقود، بينما تعززت التدفقات أيضا بالتخليص الجمركي لواردات عطلها ازدحام الموانئ الصينية.

خلت البيانات من بلدان المنشأ. لكن إيما لي، المحللة من رفينيتيف، قدرت أن نحو خمسة ملايين طن من النفط الخام الأمريكي وصلت الصين في يوليو تموز - وهو مستوى شهري مرتفع غير مسبوق - وأن حوالي مليون طن قد يتأخر وصولها إلى أغسطس آب بسبب ازدحام الموانئ.

تضغط تسليمات قياسية على مرافق الموانئ منذ أواخر مايو/أيار متسببة في اختناقات حادة بالموانئ الرئيسية مثل تشينغداو وريتشاو وتشوشان حيث اضطرت الناقلات للانتظار لأسابيع لتفريغ حمولاتها. ويقول المحللون ومسؤولو الموانئ إن الازدحام قد يستمر هذا الشهر.

لم تصدر الصين إلا 3.21 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة الشهر الماضي، أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2017.

ويقل ذلك عن صادرات يونيو/حزيران البالغة 3.88 مليون طن وينخفض 41.5% عن يوليو تموز من العام الماضي. يأتي تباطؤ الصادرات مع محاولة مصافي التكرير تقليص مخزونات الوقود المتضخمة بعد إنتاج كميات قياسية في يونيو/حزيران.

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قفز إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 11.5% خلال العام الماضي إلى 177.7 مليار متر مكعب، مقارنة بـ161.02 مليار متر مكعب في 2018، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي تتولى التخطط لاقتصاد الصين.

وسجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي نحو 132.2 مليار متر مكعب خلال عام 2019، بارتفاع يقدر بـ6.5% بالمقارنة مع مستويات عام 2018.

وبلغ الاستهلاك الواضح للغاز الطبيعي في العام الماضي 306.7 مليار متر مكعب، بزيادة 9.4% على أساس سنوي.

وقالت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، إن استهلاك الغاز الطبيعي يتوقع أن يزيد بنسبة 8.6% ليصل إلى 330 مليار متر مكعب في عام 2020، وسط جهود البلاد لمعالجة تلوث الهواء، لكن تلك التوقعات قد تتغير بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وتعزز الصين الاستخدام الفعال وواسع النطاق للغاز الطبيعي في قطاعات تشمل الوقود الصناعي والطاقة المولدة من الغاز الطبيعي والنقل.

وبموجب خطة عمل، كُشف النقاب عنها في عام 2018 وتستمر على مدار 3 سنوات للسيطرة على تلوث الهواء، فإن الصين ستعزز حصة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاكها الأول من الطاقة ليصل إلى 10% بداية من عام 2020.

وتواصل الحكومة الصينية التحول عن الفحم إلى جانب خفض تكلفة الغاز عبر تخفيض الضرائب المفروضة عليه.

وكانت نتائج تقرير صناعي أصدره المعهد الصيني لتخطيط وهندسة الطاقة الكهربائية، أظهر تحسن هيكل استهلاك الطاقة في الصين، خلال العام 2018، مع تزايد استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك الطاقة الأنظف بما فيها الغاز الطبيعي والكهرومائية والنووية والرياح، شكّلت نسبة 22.1% من استهلاك الطاقة في الصين عام 2018، بارتفاع 1.3% مقارنة بالعام 2017.

وبلغ استهلاك الفحم 59% من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين عام 2018، بانخفاض 1.4 نقطة مئوية على أساس سنوي.