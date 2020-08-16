الإرياني يكشف بالوثيقة عن دور قطر في تعريض حياة الناشطة "حياة" للخطر مع طفلها

الأحد 16 أغسطس 2020

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بالوثيقة عن دور قطر في تعريض حياة الناشطة "حياة" للخطر مع طفلها.



ونشر الإرياني، وثيقة تكشف عن دور قطر في تعريض حياة الناشطة ”حياة اليمنية“ وطفلها للخطر، وذلك بعد أيام من قيام السلطات القطرية باختطافها وترحيلها بشكل قسري إلى دولة جيبوتي.

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وقال الإرياني؛ في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“؛ إن ”المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية لتبرير جريمة الاختطاف والترحيل القسري للمواطنة حياة البيضاني، تؤكد محاولتها تسليم الأم وطفلها لأسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من مليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر، في تجاوز لقوانين حقوق الإنسان واتفاقية اللجوء التي وقعت عليها قطر“.

وشدد الوزير في تغريدة ثانية؛ أن ”ما كشفت عنه المذكرة من تواصل بين الحكومة القطرية و مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، والتعامل معها دون اعتبار لوضعها غير الدستوري، يعد تجاوزا لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وتجاهل لتضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب“