- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يكشف بالوثيقة عن دور قطر في تعريض حياة الناشطة "حياة" للخطر مع طفلها والان مع التفاصيل
الأحد 16 أغسطس 2020
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بالوثيقة عن دور قطر في تعريض حياة الناشطة "حياة" للخطر مع طفلها.
ونشر الإرياني، وثيقة تكشف عن دور قطر في تعريض حياة الناشطة ”حياة اليمنية“ وطفلها للخطر، وذلك بعد أيام من قيام السلطات القطرية باختطافها وترحيلها بشكل قسري إلى دولة جيبوتي.
وقال الإرياني؛ في تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“؛ إن ”المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية لتبرير جريمة الاختطاف والترحيل القسري للمواطنة حياة البيضاني، تؤكد محاولتها تسليم الأم وطفلها لأسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من مليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر، في تجاوز لقوانين حقوق الإنسان واتفاقية اللجوء التي وقعت عليها قطر“.
وشدد الوزير في تغريدة ثانية؛ أن ”ما كشفت عنه المذكرة من تواصل بين الحكومة القطرية و مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، والتعامل معها دون اعتبار لوضعها غير الدستوري، يعد تجاوزا لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وتجاهل لتضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب“
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني يكشف بالوثيقة عن دور قطر في تعريض حياة الناشطة "حياة" للخطر مع طفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.