شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة والان مع التفاصيل

الأحد 16 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266953 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1227 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 298542حالة . Advertisements وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3408 حالة وفاة . وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28181 والحالات الحرجة 1774 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.