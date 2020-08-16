شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: أبناء شبوة ينظمون تظاهرة كبيرة لدعم الرئيس والتحالف والان نبدء بالتفاصيل

نظم أبناء محافظة شبوة باليمن تظاهرة غير مسبوقة لتأكيد اصطفافهم خلف الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي،ومعركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي والمشروع التوسعي الإيراني في اليمن والمنطقة، ودعم جهود السلطة المحلية في مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتي. وقال معمر الأرياني وزير الاعلام اليمني ان الحشود الكبيرة عبرت عن تقديرها واعتزازها بالدور الاخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في في هذه المرحلة المصيرية،وجهودها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوحيد الجهود الوطنية نحو مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني: أبناء شبوة ينظمون تظاهرة كبيرة لدعم الرئيس والتحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.