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العراق يسجل 4348 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2674 مصاباً

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 4348 اصابات جديدة بفيروس في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1282928 )".

وأضافت أن "الوزارة سجلت هذا اليوم (2674) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 303
بغداد / الكرخ 530
مدينة الطب 84
النجف الأشرف 171
السليمانية 40
أربيل 114
دهوك 135
كربلاء 221
كركوك 102
ديالى 104
واسط 26
البصرة 319
ميسان 55
بابل 184
الديوانية 87
ذي قار 88
الأنبار 36
نينوى 61
صلاح الدين 14

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 4348 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 396
بغداد الكرخ 592
مدينة الطب 67
النجف 401
السليمانية 106
أربيل 297
دهوك 134
كربلاء 295
كركوك 157
ديالى 95
واسط 176
البصرة 485
ميسان 91
بابل 121
الديوانية 185
ذي قار 135
الأنبار 88
المثنى 169
نينوى 250
صلاح الدين 108

وأكدت، أن "الوفيات بلغت 75 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 1
النجف 2
السليمانية 7
أربيل 12
دهوك 2
كربلاء 5
كركوك 4
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 2
الأنبار 1
المثنى 3
نينوى 6
صلاح الدين 2

وبينت، أن "مجموع الشفاء بلغ 125374 ( نسبة الشفاء 71 %) ومجموع الإصابات 176931، والراقدين الكلي 45697، والراقدين في العناية المركزة 572، ومجموع الوفيات 5860".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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