العراق يسجل 4348 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2674 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1282928 )".وأضافت أن "الوزارة سجلت هذا اليوم (2674) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 303بغداد / الكرخ 530مدينة الطب 84النجف الأشرف 171السليمانية 40أربيل 114دهوك 135كربلاء 221كركوك 102ديالى 104واسط 26البصرة 319ميسان 55بابل 184الديوانية 87ذي قار 88الأنبار 36نينوى 61صلاح الدين 14

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 4348 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 396

بغداد الكرخ 592

مدينة الطب 67

النجف 401

السليمانية 106

أربيل 297

دهوك 134

كربلاء 295

كركوك 157

ديالى 95

واسط 176

البصرة 485

ميسان 91

بابل 121

الديوانية 185

ذي قار 135

الأنبار 88

المثنى 169

نينوى 250

صلاح الدين 108

وأكدت، أن "الوفيات بلغت 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 1

النجف 2

السليمانية 7

أربيل 12

دهوك 2

كربلاء 5

كركوك 4

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 6

صلاح الدين 2

وبينت، أن "مجموع الشفاء بلغ 125374 ( نسبة الشفاء 71 %) ومجموع الإصابات 176931، والراقدين الكلي 45697، والراقدين في العناية المركزة 572، ومجموع الوفيات 5860".