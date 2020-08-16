مصرع مواطنين اثنين وانقاذ ثلاثة اخرين بحريق شمال بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع في منطقة الاعظمية حي القاهرة داخل غرفة في الطابق الثاني مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات الدفاع المدني فيما يخص شروط السلامة والامان".واضاف البيان "حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ ثلاث مواطنين من عائلة واحدة اصيبوا بحالات اختناق شديد نتيجة الانبعاثات الغازية السامة وعلى الفور عملت فرق اسعاف الدفاع المدني الى إجراء عمليات الإنعاش الرئوي ثم نقلهم الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم".

كما حرصت الفرق وفقا للبيان على "انتشال جثث الضحايا واخراجهم من الغرفة من وسط النيران مع تسليمهم إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة، فيما طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع حادث حريق".