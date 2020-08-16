الكشف عن الدولة العربية الثانية التي ستبرم معاهدة سلام مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

واشنطن الرباط - الخليج 365

كشفت قناة إسرائيلية، عن الدولة العربية التي من الممكن أن تبرم معاهدة السلام مع إسرائيل.



وذكرت قناة i24 الإسرائيلية نقلا عن جهات في الإدارة الأمريكية أن المغرب قد يكون من بين الدول العربية القادمة، التي ستطبّع علاقاتها مع إسرائيل.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن واشنطن تضغط على الرباط لإعلان علاقاتها مع إسرائيل مقابل اعتراف الأخيرة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة ”البوليساريو“.

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ووفق المصدر ذاته، تأتي هذه التوقعات بسبب وجود بنية تحتية للعلاقات مع إسرائيل، من حيث وجود سياحة وتجارة، وحماية للجالية اليهودية في المملكة المغربية.

وأشارت إلى أن هناك مصلحة للمغرب في ذلك، لأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيؤدي أولا إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وثانيا، الحصول على اعتراف إسرائيلي، بالسيادة المغربية في الصحراء الغربية.

وشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مارست واشنطن ضغوطا على الرباط، بغية توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، إلا أن المغرب رفض ذلك.

وقبل أشهر، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخبارا تفيد باستعداد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتوسط لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء، بل وفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة أو العيون كبرى مدن الصحراء، مقابل استقباله من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ولم يصدر أي تعليق مغربي رسمي على هذه المزاعم الإسرائيلية