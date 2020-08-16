الموت يفجع ترامب بوفاة شقيقه.. وتقارير تكشفُ سبب الوفاة ومعاناة "الأيام الأخيرة"

كتب: ضياء السقا

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن أخاه روبرت ترامب توفى الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارته له فى مستشفى بنيويورك.

وأضاف ترامب فى بيان: " بقلب حزين أعلن أن أخى الرائع ، روبرت ، توفى الليلة، لم يكن أخى فقط ، لقد كان أعز أصدقائى، سنفتقده كثيرا ، لكننا سنلتقى مرة أخرى، ذكراه ستعيش فى قلبى إلى الأبد. روبرت ، أحبك. ارقد فى سلام".

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ولم يجر الإعلان بشكل رسمي عن المرض الذي أدى إلى وفاة شقيق ترامب الأصغر في مستشفى بنيويورك، وهو رجلُ أعمال ومطور عقاري.

من جانبها، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، سبب وفاة شقيق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلة إن روبرت ترامب الذي رحل، يوم السبت، عن 71 عاما، توفي من جراء نزيف في الدماغ.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة أن شقيق ترامب لم يكن قادرا على الحديث في الهاتف، خلال الأسابيع الماضية، من جراء تدهور حالته الصحية.