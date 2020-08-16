شكرا لقرائتكم خبر عن دوائر محافظة القاهرة الفردية في انتخابات مجلس النواب بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” الدوائر الانتخابية للنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، في ضوء مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، بتقسم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، كما تقسم إلي 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة قسمها مشروع القانون إلى 19 دائرة انتخابية بـ31 مقعدا، الدائرة الأولى منها مقرها " قسم الساحل" وخصص لها مقعد، والدائرة الثانية مقرها قسم روض الفرج و تشمل اقسام "روض الفرج – شبرا – بولاق " وخصص لها مقعدا، والدائرة الثالثة تشمل مقرها قسم الزاوية الحمراء وتضم اقسام "الزاوية الحمراء – الشرابية" وخصص لها مقعدين، والدائرة الرابعة مقرها قسم الزيتون و تضم قمسا "الزيتون والأميرية" وخصص لها مقعدا، والدائرة الخامسة تضم قسم حدائق القبة وخصص لها مقعدا.

اما الدائرة السادسة فردية مقرها قسم أول مدينة نصر، وتضم اقسام "أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة" وخصص لها 3 مقاعد، فيما خصص للدائرة السابعة ومقرها قسم التجمع الخامس وتضم أقسام "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس - القطامية" فخصص لها دائرتان، والدائرة الثامنة مقرها قسم أول السلام وتضم قسما " أول السلام – ثان السلام" وخصص لها مقعدان، والدائرة التاسعة مقرها قسم عين شمس وتضم قسم عين شمس وخصص لها مقعدين.

Advertisements

والدائرة العاشرة مقرها قسم المطرية وخصص لها مقعدين، أما الدائرة الحادية عشر مقرها قسم المرج خصص لها مقعدين، والدائرة الثانية عشر مقرها قسم الجمالية وتشمل اقسام "منشأه ناصر – الجمالية – باب الشعريه – الموسكي" وخصص لها مقعدا، والدائرة الثالثة عشر مقرها قسم عابدين وتشمل أقسام "الوايلي – الظاهر – الازبكية – عابدين – قصر النيل" وخصص لها مقعدا، والدائرة الرابعة عشر مقرها قسم السيدة زينب وتشمل قسما "السيدة زينب والدرب الأحمر" وخصص لها مقعد، أما الدائرة الخامسة عشر مقرها قسم الخليفة وتضم قسما "الخليفة – المقطم" وخصص بها مقعدا، أما الدائرة السادسة عشر مقرها قسم مصر القديمة وخصص لها مقعدا، والدائرة السابعة عشر مقرها قسم البساتين وتضم قسما "البساتين ودار السلام" وخصص لها 3 مقاعد.

وجاءت الدائرة الثامنة عشر ومقرها قسم المعادي وخصص بها مقعدا، وأخيرا الدائرة التاسعة عشر ومقرها قسم حلوان وتضم اقسام "المعصرة وحلون و15 مايو والتبين" وتضم 3 مقاعد.