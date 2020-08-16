شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تخطر البرلمان بوفاة النائب سعيد العبودى..والمجلس يقف دقيقة حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تلقى رسالة من وزير الداخلية يخطره فيها بوفاة النائب سعيد عبد القادر محمد أحمد العبودى، عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وخلو مقعده.

ونعى الدكتور على عبد العال، النائب الراحل سعيد العبودى، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حدادا على روحه، داعيا أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأعلن خلو مكان النائب سعيد العبودى.

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وتابع رئيس المجلس: "شهادة للتاريخ، النائب العبودى كان من الأعضاء الملتزمين بحضور كل الجلسات، وكان له حضور إيجابى، وكان دائما وأبدا يتقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، وكان دؤوبا، وله مداخلات عديدة، ويتقدم تعديلات فى مناقشات مشروعات القوانين وكان يتم الأخذ بها فى كثير من الأحيان".

كما وجه الدكتور على عبد العال، العزاء باسمه ونيابة عن المجلس، لبعض النواب لوفاة بعض ذويهم، ومنهم النائب عبد المنعم شهاب فى وفاة والدته، والنائب محمود عطية فى وفاة شقيقته، والنائب محمد المسعود فى وفاة نجله، والنائب إيهاب عبد العظيم فى وفاة شقيقه.

فى سياق آخر، صدق مجلس النواب على مضابط الجلسات أرقام (11، 36 ،34، 40، 41، 43 حتى 46، ومن 48 إلى 51).