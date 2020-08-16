رئيس البرلمان يطالب النواب بالتزام الهدوء والحفاظ على المسافات الآمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، أثناء حضوره الجلسة العامة المُنعقدة الآن بالمجلس، قائلا: "أنت بين أهلك وبدارك"، وتابع عبد العال: "نتمنى أن يحضر كل جلسة، لكن هتبقى كلها طلبات للنقل والتعيين والشهر العقارى"، مناشدا أعضاء البرلمان بالتزام الهدوء والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم وبين البعض من ناحية، وبينهم وبين الوزراء من ناحية أخرى، حفاظا على النواب وعلى الوزراء أيضا. وفى سياق آخر، تقدم عبد العال بالتهنئة للنائب على بدر لحصوله على درجة الدكتوراه من جامعة بنى سويف بدرجة جيد جدا، متمنيا له مزيد من التقدم والنجاح، ومن ناحيته توجه بدر بالتحية والشكر لرئيس البرلمان، والمستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس، لما بذلوه من جهد فى مساندته خلال البحث من أجل رسالة الدكتوراه. Advertisements وأوضح الدكتور على بدر، عضو مجلس النواب، أن جزءً من رسالة الدكتوراه التى ناقشها كان يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن رسالته تضمنت مشارك 4 شركات عالمية فى التنقيب عن الغاز بالبحر الأحمر لأول مرة.

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