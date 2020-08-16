شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مشروع قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب المقدم من "دعم مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم، وأكثر من 60 نائبا بشأن تقسيم الدوائر لمجلس النواب والذى أحاله رئيس البرلمان إلى اللجنة التشريعية لدراسته.

مجموعة كبيرة من أصحاب الخبرات فى مجلال الانتخابات وتقسيم الدوائرة وأساتذة القانون الدستورى.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضى بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.