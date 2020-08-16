مجلس النواب يوافق على التجديد لهشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيح المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى للتجديد له فى منصبه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، ودعا عبد العال له بالتقدم والنجاح فى قيادة أحد أكبر الأجهزة الرقابية فى مصر. Advertisements وجاء ذلك بناء على كتاب رئيس الجمهورية الموجه لمجلس النواب لإخطاره بترشيح المستشار هشام بدوى للتجديد له بمنصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء فترته الأولى، وتمت تلاوة نص خطاب رئيس الجمهورية بهذا الشأن، حيث أشار كتاب رئيس الجمهورية إلى قراره رقم 353 لسنة 2016 بتعيين المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى رئيسا للجهاز بدرجة وزير، وحيث أن تلك المدة قد قاربت على الانتهاء فقد أخطر الرئيس مجلس النواب بالموافقة على استمرار بدوى فى منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أخرى.

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