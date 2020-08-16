شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زراعة البرلمان توافق على اتفاقيتين مقدمتين من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على اتفاقيتين مقدمتين من الحكومة.

وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى فى مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020.

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كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصالح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمى بشأن الاستراتيجية القطرية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24 مايو 2020.

وقال النائب هشام الحصرى، إن تلك الاتفاقيات تأتى ضمن خطة التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة بما لا يجور على حقوق الأجيال القادمة.