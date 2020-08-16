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صور.. زراعة البرلمان توافق على اتفاقيتين مقدمتين من الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على اتفاقيتين مقدمتين من الحكومة.

 

لجنة الزراعة بمجلس النواب (1)

 

وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى فى مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020.

 

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لجنة الزراعة بمجلس النواب (2)

 

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصالح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمى بشأن الاستراتيجية القطرية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24 مايو 2020.

 

لجنة الزراعة بمجلس النواب (3)

 

وقال النائب هشام الحصرى، إن تلك الاتفاقيات تأتى ضمن خطة التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة بما لا يجور على حقوق الأجيال القادمة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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