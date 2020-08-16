شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون تقسيم الدوائر للجنة التشريعية رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و60 نائبا بشأن تقسيم الدوائر إلى اللجنة التشريعية لدراسته.

من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشروع القانون الذى تقدم به الائتلاف رسميا بتقسيم الدوائر لمجلس النواب، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، يأتى فى ضوء الضوابط الدستورية والقانونية.

وأضاف القصبى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مشروع القانون تم بمراعاة أحكام المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بالوزن النسبى والاعتبارات الموضوعية فى هذا الشأن.

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فيما أعرب النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، عن تطلع الائتلاف إلى أن يلاقى مشروع القانون ترحاب من أغلب النواب، لاسيما وأن من قام بإعداده مجموعة كبيرة من أصحاب الخبرات فى مجال الانتخابات وتقسيم الدوائرة واساتذة القانون الدستورى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.