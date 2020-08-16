سويسرا تنضم إلى الدول الفارضة قيودا على سفر المغاربة في ظل الجائحة

انضمت سويسرا، ابتداء من اليوم الأحد، إلى قائمة الدول المتحفظة على فتح حدودها أمام المغاربة، بسبب ازتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب.

ونقلت وسائل إعلام سويسرية أنه باستثناء مواطني فضاء شينغن، فإن القادمين من المغرب، لم يعد بإمكانهم دخول سويسرا، بعدما تم تغيير تصنيف المملكة، وإدراجها ضمن الدول ذات الخطر المرتفع، بسبب فيروس كورونا.

القرار السويسري يأتي بعدما أعلنت كل من هولندا، والسويد عن إجراءات مماثلة، تجاه المواطنين المغاربة.

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وأعلن مجلس الاتحاد الأوربي، الأسبوع الماضي، في بيان له، أنه قرر سحب المغرب من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر، بسبب تسجيله طفرة في عدد الإصابات بكوفيد-19.

ولا يشمل الإجراء المذكور مواطني الاتحاد الأوربي، وأفراد عائلاتهم، القادمين من المغرب، ولا المقيمين فيه لمدة طويلة.

وتقلص عدد الدول، التي يمكن لمواطنيها دخول الاتحاد الأوربي من 14 إلى 11 منذ وضع هذه القائمة، التي تستند إلى معيار الحالة الوبائية للدول، ويجري تقييمها كل 15 يوما.