لقيت شابة في العشرينات من عمرها مصرعها، مساء أمس السبت، غرقا في شاطئ سيدي وساي ضواحي أكادير.
وحسب مصادر محلية، فإن عناصر الوقاية المدنية في شاطئ سيدي وساي انتشلت جثة شابة، كانت قد لقيت مصرعها غرقا، في منطقة غير محروسة في الشاطئ .
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الانقاذ، التابعة للوقاية المدنية، هرعت إلى عين المكان فور علمها بالخبر، لإنقاذ الشابة، لكن المحاولة باءت بالفشل.
وحلت في عين المكان مختلف المصالح الأمنية المختصة، حيث تم انتشال جثة الضحية، ونقلها صوب مستودع الأموات في مستشفى الحسن الثاني، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلم.. مصرع فتاة بشاطئ “سيدي وساي” ضواحي أكادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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