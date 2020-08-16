الهيئة العربية للطوارئ: 10 آلاف مصاب بكورونا في المجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع العربي لغاية صباح اليوم الأحد، لا يشمل المدن المختلطة، 9,908 إصابة مع تسجيل ما يزيد عن 1,600 إصابة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية، وبهذا يرتفع عدد الحالات النشطة في المجتمع العربي إلى ما يزيد عن 3,600 حالة نشطة، وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وارتفع عدد الإصابات في المجتمع الإسرائيلي إلى 92,402 إصابة، وبهذا ارتفعت نسبة المصابين العرب من مجمل المصابين في إسرائيل إلى 10.7%. كما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 23,325 وارتفعت نسبة الحالات النشطة من العرب من مجمل الحالات النشطة في البلاد إلى ما يزيد عن 15%.

وطرأ ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات في منطقة الجليل، إذ بلغ عدد المصابين 3,900 إصابة تقريبا بينهم أكثر من 1,900 إصابة نشطة. وبلغ عدد المصابين في منطقة المثلث 4,150 مع وجود ما يقارب 1,400 حالة نشطة في منطقة المثلث. وبلغ عدد الإصابات في منطقة النقب 1,700 إصابة تقريبا بينها ما يقارب 250 حالة نشطة.

ومن حيث الإصابات الجديدة في الأسبوع الأخير فقد سجلت قرية يركا الارتفاع الأعلى بين البلدات العربية مع تشخيص 129 إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية، إذ بلغ عدد المصابين في يركا 316 بينهم 297 حالة نشطة، ومن ثم الطيبة مع تسجيل 114 إصابة جديدة وبلغ عدد المصابين 737 مصابا بينهم 266 حالة نشطة، وتأتي الناصرة في المكان الثالث مع تسجيل 112 إصابة جديدة ليرتفع مجمل عدد المصابين إلى 588 مصابا بينهم 319 حالة نشطة، ومن ثم كفر قاسم مع تسجيل 89 إصابة جديدة، إذ بلغ عدد المصابين 391 مصابا بينهم 146 حالة نشطة، واستمرت قلنسوة بتسجيل ارتفاع مع تسجيل 85 إصابة جديدة وبلغ المجمل 795 إصابة بينها 184 نشطة، وسجلت في عيلوط 83 إصابة وسخنين 78 والطيرة 77 وأم الفحم 73 ورهط 64 وباقة الغربية 57 ودير الأسد 41 إصابة جديدة في الأسبوع الأخير.