تحذيرات من وجود مواد متفجرة في مرفأ البصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّمت دائرة الجمارك العراقيّة تحذيرًا من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيماويّة خطيرة وشديدة الانفجار تعود ملكيتها لشركات حكوميّة عراقيّة مهملة على أرصفة مرفأ أم قصر التجاري في محافظة البصرة التي تبعد 550 كيلومتر عن العاصمة بغداد.

وقال المدير العام لهيئة الجمارك العراقيّة، خالد صلاح، لصحيفة "الصباح" العراقيّة التي صدرت صباح اليوم الأحد، إن "هيئة الجمارك انتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري، بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية، واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين، ونقل المواد الكيماوية والخطرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام".

وأضاف صلاح أن "مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانئ أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء".

وطلب صلاح من مستوردي المواد الكيماوية بالقطاعين الحكومي والخاص إلى الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات الموجودة في أرصفة ميناء أم قصر لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانئ بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والمعايير الدولية.

ودعت الحكومة العراقية جميع المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والمطارات إلى إجراء جرد دقيق وشامل لجميع الحاويات التي تضم مواد قابلة للانفجار للإسراع بنقلها إلى مخازن الجهات المستوردة لها لتجنب وقوع حوادث مدمرة كتلك التي حصلت في مرفأ بيروت قبل أيام وأدت إلى مقتل وإصابة آلاف من المدنيين ودمار غير مسبوق.