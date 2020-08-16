وكالة أمريكية: خدمة الاتصالات الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل بدأت في العمل

الأحد 16 أغسطس 2020

بدأت خدمة الاتصالات الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل، اليوم الأحد، وفقاً لوكالة أمريكية.



وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، اليوم الأحد، إن خدمة الاتصالات الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل، بدأت في العمل اليوم، بعد الإعلان عن اتفاق السلام المبرم بين الجانبين، في إطار صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة، من أجل وقف خطة إسرائيل لضم الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها في المستقبل.

وتمكن صحفيون في البلدين من الاتصال ببعضهم من الهواتف الأرضية والخلوية المسجلة في إسرائيل.

وأجرى وزيرا الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اتصالا هاتفيا بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

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وأصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هاندل، بيانا ”هنأ فيه الإمارات العربية المتحدة على إزالة الحظر“.

وقال هاندل: ”العديد من الفرص الاقتصادية ستفتح الآن، وخطوات بناء الثقة هذه خطوة مهمة نحو دفع مصالح الدولتين إلى الأمام“.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة، إن البيت الأبيض يتواصل مع دول ”عديدة“ في المنطقة، في محاولة لمعرفة إنْ كانت اتفاقات أخرى ستخرج إلى النور.

وامتنع المسؤول عن ذكر أسماء الدول، لكنه قال إنها دول عربية وإسلامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا