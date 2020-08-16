شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. "الموارد البشرية لحكومة دبي" تقرر إجازة رأس السنة الهجرية والان مع التفاصيل

الأحد 16 أغسطس 2020 قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام1442 في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي، يوم الأحد 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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