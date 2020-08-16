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محافظ حضرموت يصدر قراراً بتكليف مدير عام لمديرية شبام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 16 أغسطس 2020

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم القرار رقم "145" لسنة 2000.

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وقضى القرار بتكليف هشام غالب كرامة بن طالب- مديراً عاماً لمديرية شبام.

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