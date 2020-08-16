شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يصدر قراراً بتكليف مدير عام لمديرية شبام والان مع التفاصيل

الأحد 16 أغسطس 2020 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم القرار رقم "145" لسنة 2000.

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