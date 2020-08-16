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البحسني يطلع على خطة نشاط مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 16 أغسطس 2020

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على خطة عمل مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت، ونتائج لقاء مدير عام المكتب رياض صلاح الجهوري بمعالي وزير الشباب والرياضة نائف البكري.

 

واستمع المحافظ البحسني إلى النشاطات المقترح اقامتها عقب اعلان الوزير بإعادة النشاط الرياضي المتوقف بسبب جائحة ، ونتائج توجيهات الوزير باستكمال الاستاد الأولمبي بسيئون، ومقاعد وتكييف الصالة المغلقة، واشهار نادي المكفوفين والمعاقين حركياً بالوادي والصحراء.

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ونقل مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي تحيات وزير الشباب لمحافظ حضرموت، وشكره وشكر قيادة المكتب للسيد المحافظ، لاهتمامه بالقطاع الرياضي والشبابي في المحافظة، ودعم الأنشطة والاتحادات ، مشيداً بجهود محافظ حضرموت في خدمة الشباب وقطاع .

 

وأثنى المحافظ البحسني على جهود المكتب ودوره في تنفيذ المناشط الرياضية، وإنجاح الدوري التنشيطي الذي أقيم على مستوى الوطن وشهد مجرياته ملعب الاستاد الأولمبي بسيئون.

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