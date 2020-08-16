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محافظ حضرموت يتفقّد عدداً من المواقع غرب المكلا المقترح نقل خزانات الوقود إليها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 16 أغسطس 2020

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، عدداً من المواقع في مديرية بروم ميفع، المقترح نقل خزانات الوقود إليها، في سياق توجهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لنقل الخزانات من الموقع الحالي.

 

وأكد محافظ حضرموت أهمية هذه الخطوة التي أقدمت عليها قيادة السلطة بالمحافظة لنقل خزانات الوقود الموجودة حالياً بالقرب من أماكن التجمعات السكانية والمرافق الخدمية إلى أماكن بعيدة عن السكان، تأتي ضمن اهتماماتها للحفاظ على سلامة المواطنين.

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وتجوّل المحافظ البحسني في عدد من المواقع، موجهاً المختصين برفع دراسات فنية تشمل كافة جوانب. السلامة والجوانب الفنية لجميع المواقع، وذلك لتقديمها لخبراء ومختصين لاختيار الموقع المناسب وفق رؤية علمية لمشروع مستقبلي.

 

رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومدير عام شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بساحل حضرموت عبدالله حسن بن علي الحاج، ومدير عام الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة الدكتور زكريا بكير.

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