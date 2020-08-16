شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. السجن 30 عاما لضابط متورط في "ضيافة الداخلية" والان نبدء بالتفاصيل

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد بحبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عاماً في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلامياً باسم "ضيافة الداخلية".

وعاقبت المحكمة شيخ من الأسرة الحاكمة ، وهو أحمد الخليفة ، بالحبس لمدة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة خمسة آلاف دينار عن جريمة الإهمال.

وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد120 مليون دينار ما يعادل 392 مليون دولار تقريبا، كما أمرت محكمة "الجنايات" بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة .