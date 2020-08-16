وزارة الشباب تتكفل ببناء ملعب نادي النيل في بابل

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، التقى عضو مجلس النواب صادق مدلول ووفد رياضي من نادي النيل التابع لمحافظة بابل".

وأضافت أن "الوزير استمع لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الرياضيين في هذه الناحية التي تمتلك قاعدة رياضية جيدة والعاب تمارس داخل هذا النادي".



واكد الوزير وفقاً للبيان، ان "هناك خطة حكومية متكاملة بالتعاون مع وزارة الاسكان لتسليم كل نادي قطعة ارض تجارية وطرحها كفرصة استثمارية لإنعاش الاندية وتخفيف العبء على الدولة ايضا، طالبا منهم اعداد ملف متكامل ودراسة جدوى اقتصادية عن النادي".

وأوضح درجال، ان "الوزارة ستبدأ ببناء ملعب نادي النيل حال اقرار الميزانية التشغيلية، وان هدفنا بناء الانسان وتركيزنا منصب على الشباب لانهم عماد المستقبل واساس العمل في وزارة الشباب".

