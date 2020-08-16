اخبار العالم

وزارة الشباب تتكفل ببناء ملعب نادي النيل في بابل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-08-16 | 14:22

وزارة الشباب تتكفل ببناء ملعب نادي النيل في بابل

229 مشاهدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ان الوزير عدانان درجال، التقى وفدا رياضيا من محافظة بابل، مبينة ان الوزارة ستتكفل ببناء ملعب نادي النيل.
وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، التقى عضو مجلس النواب صادق مدلول ووفد رياضي من نادي النيل التابع لمحافظة بابل".

وأضافت أن "الوزير استمع لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الرياضيين في هذه الناحية التي تمتلك قاعدة رياضية جيدة والعاب تمارس داخل هذا النادي".


واكد الوزير وفقاً للبيان، ان "هناك خطة حكومية متكاملة بالتعاون مع وزارة الاسكان لتسليم كل نادي قطعة ارض تجارية وطرحها كفرصة استثمارية لإنعاش الاندية وتخفيف العبء على الدولة ايضا، طالبا منهم اعداد ملف متكامل ودراسة جدوى اقتصادية عن النادي".

وأوضح درجال، ان "الوزارة ستبدأ ببناء ملعب نادي النيل حال اقرار الميزانية التشغيلية، وان هدفنا بناء الانسان وتركيزنا منصب على الشباب لانهم عماد المستقبل واساس العمل في وزارة الشباب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب تتكفل ببناء ملعب نادي النيل في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا