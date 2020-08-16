القبض على شخص يحمل اسلحة ومخدرات شرقي بغداد

اعلنت نجدة بغداد، الاحد، القبض على شخص بحوزته اسحلة ومواد مخدرة شرقي العاصمة.



وقال بيان للشرطة النجدة، تلقته الخليج 365، انه "باشراف مباشر من قبل مدير نجدة بغداد اللواء عبد الكريم اسماعيل عبد، تمكنت دوريات نجدة الصمود من القبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص نوع مسدس ورمانات عدد (٢) ومواد مخدرة (كرستال)".

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واشار البيان الى ان العملية تمت اثناء مرابطة دورية النجدة ضمن منطقة الحبيبية بعد ان سمع صوت انفجار ضمن منطقة مدينة الصدر، بعدها تم اشعار السيطرة المركزية من قبل الدورية والتوجه الى مكان الحادث وتبين قيام شخص مجهول الهوية بالقاء رمانة على احد المنازل ولاذ بالفرار".

واضاف "على الفور قامت الدوريات بتفتيش المنطقة والقبض على الشخص وبحوزته المواد المذكورة، كما تم تسليمه الى مركز الشرطة".