بعد تعذيبه.. عصابة تشنق طفلاً بعمر ١٤ عاماً في البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الاحد، بقيام عصابة بشنق طفل بعمر ١٤ عاماً بعد تعذيبه. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "عصابة اثدمت اليوم على اعدام طفل يبلغ من العمر ١٤ عاماً في محافطة البصرة". واضاف ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا في الحادث".

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