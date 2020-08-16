كورونا في كردستان.. 537 إصابة و21 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاحد، عن تسجيل أكثر من 500 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انها "سجلت 537 اصابة جديدة بكورونا توزعت على النحو الاتي: 297 أربيل، 51 السليمانية، 26 كرميان، 134 دهوك، 29 حلبجة".
واضافت انه "تم شفاء 289 حالة وكما يأتي، 114 اربيل، 24 كرميان، 135 دهوك، و16 حلبجة"، لافتة الى "وفاة 21 مصابا وكالاتي : 12 اربيل، 3 السليمانية، وحالتان في كرميان، وحالتان في رابرين".
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