وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان خطوط الاتصال بين دولتيهما

دشن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي اليوم الأحد خطوط الاتصال بين دولتيهما، في ظل توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاق التطبيع "التاريخي". وذكرت رئيسة دائرة التواصل الاستراتيجي في الخارجية الإماراتية، هند مانع العتيبة، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" أن "الوزيرين تبادلا خلال الاتصال التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية".



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