بوتين مستعد لدعم الرئيس البيلاروسي عسكريا "إذا لزم الأمر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوب الرئيس الروسي فلادميير بوتين مع دعوة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأبلغه في اتصال هاتفي استعداد موسكو دعمه عسكريا "إذا لزم الأمر".

وكان لوكاشينكو الذي يواجه مظاهرات منددة بفوزه بولاية سادسة، طلب أمس السبت عون بوتين، قائلا "إن بلاده تواجه عدوانا".

وقال الكرملين في بيان، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم بيلاروسيا في اتصال هاتفي أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة، طبقا لاتفاق عسكري إذا لزم الأمر.

وأشار الكرملين في البيان إلى أن بيلاروسيا تتعرض لضغوط خارجية، دون ذكر مصدر تلك الضغوط.

وهز أسبوع من احتجاجات الشوارع بيلاروسيا، حيث يتهم المحتجون لوكاشينكو بتزوير انتخابات الرئاسة التي جرت قبل أسبوع.