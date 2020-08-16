الخارجية الإماراتية تدشن خطوط الاتصال مع إسرائيل

الخليج 365الأحد 2020/8/16 03:13 م بتوقيت أبوظبي
دشنت وزارة الخارجية الإماراتية خطوط الاتصال مع نظيرتها الإسرائيلية، بعد أيام من التوصل لمعاهدة سلام بين البلدين، أحيت مسار السلام المتعثر في الشرق الأوسط منذ 6 سنوات.
وقالت هند مانع العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وغابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل دشنا خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتبادلا التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين، من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية.
وبموجب اتفاقية سلام أعلن عنها الخميس الماضي التزمت إسرائيل بإيقاف خطة لضم أراض فلسطينية عصفت بمباحثات السلام المتعثرة أصلا وكادت تنهي فرص حل الدولتين.
ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية المرحبة بالخطوة التي وصفت بالشجاعة، وسط آمال متزايدة بإمكانية العودة لمائدة المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد إنهاء خطة ضم 30% من أراضي الضفة الغربية.
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