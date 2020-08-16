الكويت: تسجيل 508 إصابات جديدة بمرض كورونا وشفاء 616 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الأحد، تسجيل 508 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 76205 حالات في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 501 حالة.

Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) " أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 117 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7569 حالة". وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق ،اليوم الاحد، شفاء 616 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 68135 حالة.

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