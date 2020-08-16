شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 70 مليون درهم تجارة دبي من المعقمات في النصف الأول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية من المعقمات والمطهرات سجلت نمواً بواقع 23 % لتصل إلى 70 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 56.8 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ قيمة إجمالي الواردات 32.4 مليون درهم بنمو 33 %.



وسجل إجمالي قيمة الصادرات 31 مليون درهم بنمو 20% استقرت قيمة إعادة التصدير عند 6.5 مليون درهم.

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