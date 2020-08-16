النمسا تسجل 303 إصابات جديدة بـ "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت النمسا تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 131 إصابة في العاصمة "فيينا"، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى معدل نمو يومي تشهده منذ مطلع أبريل الماضي، رفع إجمالي عدد الاصابات النشطة إلى 1,833 حالة .

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وأصدرت وزارة الخارجية النمساوية تحذيراً من السفر إلى كرواتيا، يدخل غداً إلى حيز التنفيذ، وفرضت على القادمين تقديم شهادة طبية حديثة تثبت الخلو من الفيروس، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام في حال عدم توافر الشهادة، قبل إجراء اختبار في غضون 48 ساعة.

ويرجع سبب الإجراءات الاحترازية الجديدة إلى رصد ارتفاع حاد في عدد الإصابات الجديدة بين العائدين من خارج النمسا، استناداً إلى أرقام أظهرت أن نحو ثلث عدد المصابين الجدد من المسافرين العائدين ومعظمهم من كرواتيا، الأمر الذي دعا المستشار سباستيان كورتس رئيس الوزراء إلى المطالبة بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود.