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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 68 وفاة و 4969 إصابة جديدة بـ" كورونا " في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت روسيا اليوم تسجيل 68 حالة وفاة و 4969 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع معدلات أمس 119وفاة و5061 إصابة.
وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 15685 حالة وفاة و إجمالي عدد حالات الإصابة 922853 حالة ، حيث أن 25.8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض ، بجانب تماثل 3557 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 732968 شخصا.
من جانبه، قال إلكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن المرحلة الثالثة أو مرحلة ما بعد التسجيل للقاح ضد كورونا، الذي طوره المركز، قد تبدأ خلال 7-10 أيام بمشاركة عشرات الآلاف من الناس وستجري الدراسات والاختبارات في منطقة موسكو.
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