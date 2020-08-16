شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الإحصائيات العالمية حول تفشي فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية حول تفشي فيروس كورونا المستجد إصابة أكثر من 21.45 مليون شخص على مستوى العالم، الأحد.



كما سجلت دول العالم وفاة 764062 شخصا حتى الآن، حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 169570 حالة وفاة وخمسة ملايين و380934 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 107232 حالة وفاة وثلاثة ملايين و 317096 حالة إصابة.

كما جاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 49036 حالة وفاة ومليوني و 526192 حالة إصابة، وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 15617 حالة وفاة و917884 حالة إصابة.

تراجع في الصين

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة المنقولة محليا بفيروس كورونا المستجد لأدنى مستوى لها منذ شهر بعد تراجع تفش في منطقة شينجيانج بغرب الصين.

وقالت اللجنة في بيان إن عدد الحالات المنقولة محليا في الصين تراجع إلى أربع حالات في 15 أغسطس آب وكلها كانت في شينجيانغ وذلك مقابل ثماني حالات على مستوى البلاد قبل يوم ويعد هذا أدنى عدد من الحالات منذ 16 يوليو تموز.

ولم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة منقولة محليا في 15 أغسطس في مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونج الجنوبية بعد أن سجلت السلطات المحلية هناك ثلاث حالات إصابة جديدة قبل يوم.

وبلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 19 حالة في 15 أغسطس/ آب بما في ذلك ما يسمى بالحالات الوافدة من الخارج وذلك مقابل 22 حالة قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 15 أغسطس/ آب 84827 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

أكثر من ٣ ملايين إصابة في البرازيل

وقالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 41576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و709 وفيات.

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ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و317096 إصابة مؤكدة و107232 وفاة.

إصابات جديدة في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ، للأمراض المعدية تسجيل 625 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 223453.

وأظهر الإحصاء بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 9231.

أعلى المعدلات في تركيا

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى أعلى مستوى يومي لها منذ يونيو، واقترب إجمالي عدد الوفيات من ستة آلاف وفاة، حسبما ذكرت الحكومة التي اتخذت إجراءات تفتيش وتنفيذ جديدة في وقت سابق من الشهر.

وكان الأطباء يحذرون من أن الفيروس بدأ يتفشى بين العاملين في الخدمات الطبية مع اكتسابه زخما خلال فصل الصيف قبل عودة المدارس وحضور الطلبة فيها المقررة الشهر المقبل.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بلاده زاد 1256 حالة إصابة جديدة و21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات والوفيات بالفيروس في تركيا 278 ألف إصابة، وحث الأتراك على التعاون معا من أجل التغلب على ذلك.

ولثلاثة أسابيع خلال الشهر الماضي، كانت أعداد الإصابات دون الألف حالة بقليل حتى 30 من يونيو.

ارتفاع إصابات المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6345 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 635 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 517714 حالة والوفاة إلى 56543.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، إن إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغت خمسة ملايين و285546 حالة، بزيادة 56729 حالة مقارنة بإحصائها السابق بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1229 ليصل الإجمالي إلى 167546 حالة.