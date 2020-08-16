كشف وزير النقل كامل الوزير، عن افتتاح خط المترو من العتبة حتى إمبابة بطول 17 كيلو ويضم 15 محطة منها 4 محطات نفقية في ابريل 2021، و الانتهاء من جسم كوبرى مترو الأنفاق في إمبابة بأسلوب غير نمطى نتيجة الكثافة السكانية الموجودة في شارع الوحدة ومنطقة إمبابة.
وأضاف وزير النقل خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس السيسي، أنه سيتم وضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية والقطار الكهربائى، رغم الانتهاء من 86 % من أعمال المحطة.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بطول 17 كيلو وتضم 15 محطة منها 4 نفقية.. وزير النقل يعلن موعد افتتاح مترو «العتبة – إمبابة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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