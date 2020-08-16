السيسي: "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها".. و"فى أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى.. ولن نتهاون فى ذلك"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم الإنشاءات التي تمت في جميع القطاعات تقدر بالمليارات، مضيفا: "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها بكل القطاعات.. كل قطاع بنتكلم فيه تجد الرقم يقترب من تريليون جنيه"، مشيرا إلى أن حجم الأعمال تتم بتمويل ضخم جدا والدولة حريصة على تحسين حياة الناس في كل القطاعات.

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وأضاف الرئيس خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق موجها حديثه للمصريين: "عملنا الحاجات دي بقروض وتمويل احنا مش عاوزينكم تسددوا القروض دي وفوايدها..احنا بس عاوزين مصاريف التشغيل والحفاظ على المرفق، وإلا نبقا بنبيع ليكم الوهم". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

تحدث الرئيس عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "ارجو الشهر الذى تم إضافته لمواطنين مرة أخرى عشان جدية التصالح، بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح المرحلة الرابع ة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".