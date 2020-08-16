أنقرة تنبش في أوراق بايدن القديمة ويغضبها قوله: أردوغان مستبد!

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غضبت أنقرة من كلام لجو بايدن، انتشر أخيرًا، يصف فيه رجب طيب أردوغان بأنه مستبد، ويدعو إلى دعم معارضيه ليهزموه في الانتخابات المقبلة.

اسطنبول: أعربت أنقرة الأحد عن غضبها بعد نشر تسجيل ينتقد فيه المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويدعو إلى دعم خصومه.

أدلى بايدن بهذه التصريحات خلال مقابلة مصورة مع صحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر 2019، لكن مقطع فيديو يظهر فيه وهو ينتقد الحكومة التركية ظهر مرة أخرى السبت، ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي. ولدى سؤاله عن تركيا، وصف المرشح الديموقراطي أردوغان بأنه "مستبد"، وندد بسياسته تجاه الأكراد ودعا إلى دعم المعارضة. وقال بايدن: "يجب أن يكون لدينا نهج مختلف تمامًا معه، وأن نوضح أننا ندعم قادة المعارضة، ومن الضروري تشجيع خصومه حتى يتمكنوا من مواجهة أردوغان وهزيمته، ليس عبر انقلاب، بل بالعملية الانتخابية".

لم تثر مقابلة بايدن مع الصحيفة رد فعل كبيرًا بعد نشر نصها المكتوب في يناير، لكن الفيديو أثار ضجة في تركيا ورد فعل قويًا من قبل الرئاسة. وجاء الموقف على لسان إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، الذي أعتبر الأحد أن "تحليل جو بايدن لتركيا يستند إلى جهل مطلق وغطرسة ونفاق".

وأضاف في تغريدة على تويتر "ولى الزمن الذي كانت تتلقى فيه تركيا أوامر من الخارج.لكن إذا كنت تعتقد أنك تستطيع فعل ذلك، فجرّب ذلك. ستدفع الثمن".

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إحراج معارضة أردوغان

كما أدت تصريحات بايدن إلى إحراج معارضة أردوغان، الذي يتهم خصومه باستمرار بأنهم يعملون لحساب قوى أجنبية. ونأى العديد من المسؤولين في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، حزب المعارضة الرئيسي، بأنفسهم مطالبين بـ "احترام سيادة تركيا".

كما تنذر انتقادات بايدن بتدهور محتمل للعلاقات بين أنقرة وواشنطن، الصعبة أصلًا، في حال تمكن من هزيمة دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر. وينتقد أردوغان الذي عمل في السنوات الأخيرة على تنمية علاقة شخصية مع ترمب، باستمرار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبًا له.

توترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن خلال ولاية أوباما الثانية (2012-2016)، بسبب الخلافات حول سوريا وتزايد انتهاك الحريات في تركيا.