شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على اتفاق مجلس أمناء الجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على اتفاق بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الآمريكية، بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13 نوفمبر 1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الآمريكية بالقاهرة والموقعة بتاريخ 7 مايو 2020.

يتضمن الاتفاق إعفاء الحكومة المصرية لجميع الآجور والمرتبات التى تصرف من أية مصادر تمويل غير محلية من الضرائب المحلية ،حيث كان الإعفاء الذى نصت عليه المادة السادسة من البروتوكول 1975 يقتصر على إعفاء جميع الآجور والمرتبات التى تصرف على اعتماد pl480 فقط .

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وكذلك تخصيص الجامعة الآمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية عدد30 منحة دراسية كاملة سنويا تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالى للراغبين فى الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس ،وذلك طبقا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة .

ووفقا لمذكرة التفاهم تظل سائر أحكام ومواد البروتوكول الموقع بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الآمريكية نافذة باستثناء المادة السادسة التى تطبق أحكامها وفقا لما تم تعديله بمذكرة التفاهم .وتحكم مذكرة التفاهم جميع تعاملات الجامعة الآمريكية بالقاهرة مع مصلحة الضرائب المصرية وتسرى أحكامها على أية التزامات سابقة على الجامعة، وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بعد استكمال الحكومة المصرية الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.