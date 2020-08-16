شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف للبرلمان: خطة لترميم وصيانة 2000 مسجد أثري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن هناك تنسيقا كاملا بين وزيري الأوقاف والآثار فيما يخص العمل على ترميم وصيانة المساجد الأثرية، مؤكدا على أهمية ذلك في دعم وتنشيط السياحة الدينية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مارجريت عازر بشأن صيانة وترميم مسجد الخازندارة بحي شبرا بالقاهرة لقيمتة الأثرية والتاريخية والإسلامية.

وقال العبد، إنه سعيد بتقديم النائبة مارجريت عازر لمثل هذا الطلب، متابعا: "هذا يؤكد أن المجتمع المصري نسيج واحد، وأن إعلاء قيم المواطنة فوق كل اعتبار، وما يحدث نموذج فريد لا يوجد إلا في مصر فقط".

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وطالب العبد، بالعمل وبسرعة علي ترميم وصيانة المسجد، قائلا: "أنا شخصيا وإعلاء لقيمة ومبادئ المواطنة سوف أبحث عن كنيسة مهملة وتقديم طلب إحاطة بشأنها".

ومن جانبه أكد مجدي أبو عيد، مدير الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، أن الوزارة طالبت بتخصيص مبلغ 800 مليون جنيه لترميم المساجد الأثرية، إلا أنه تم تخصيص 200 مليون فقط، وهناك تنسيق بين وزارتي الآثار الأوقاف في هذا المجال، مضيفا أن الوزارة لديها خطة لترميم وصيانة ما يقرب من 2000 مسجد مسجلين كآثار.