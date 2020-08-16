شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" توافق على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية للنقل الدولى للبضائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على انضمام مصر إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975 والإعلان بشأن التحفظ على القرارات على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.

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وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية فى هذا المجال ويكفل نظام النقل البرى الدولى مزايا لصالح الإدارات الجمركية لأنه يقلل من الاشتراطات الوطنية لإجراءات المرور والعبور.

كما تسعى الاتفاقية أيضا إلى ضمان مرور البضائع بأدنى حد من التدخل فى طريقها بالتوازى مع تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارات الجمركية.