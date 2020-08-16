كامل الوزير: إنشاء بنية معلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن خطة تطوير قطاع النقل النهري.

وقال الوزير، تعتمد خطة التطوير على تكريك وتطهير المجرى الملاحي لنهر النيل والطرق الملاحية النهرية، وتطوير منظومة النقل النهرى في القاهرة الكبرى، فضلا عن إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب والعوامات بالنيل.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه جار تنفيذ محطة حضارية للقطارات في بشتيل، وتنفيذ 28 عمارة سكنية على شارع السودان، مشيرا إلى الحفاظ على خط أسوان إسكندرية وخط المناشى القباري.

وتابع: "قطارات الصعيد ستتوقف في بشتيل ولن تذهب مرة أخرى إلى رمسيس لحل مشكلة التكدس".

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق