أرباح أبوظبي الإسلامي مصر تتراجع 19.4% في النصف الأول من العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

انخفض صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، ليصل لـ 530.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 658.5 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 19.4%، بحسب نتائج أعمال البنك المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات البنك أن إيراداته من الأتعاب والعمولات في أول 6 أشهر من 2020، زادت بنسبة بلغت 20.6%، لتصل إلى 322.1 مليون جنيه، مقابل 266.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

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وزادت مصروفات البنك من الأتعاب والعمولات إلى 65.7 مليون جنيه مقابل 53.7 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بنسبة ارتفاع بلغت 22.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 256.4 مليون جنيه مقابل 213.1 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 20.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيان، فإن مصروفات البنك الإدارية تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 687.5 مليون جنيه مقابل 688.3 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.