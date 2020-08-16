إحباط تهريب كتاب ذو قيمة تاريخية وطائرة مزودة بكاميرا وتهريب بضائع أجنبية عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانئ التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا أبرزها:(أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفرالشيخ) بميناء سفاجا البحري حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته 12 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع والأشكال، مخفاه ضمن مشمول الرسالة.

كما نجحت جهود أمن الموانئ في ضبط كتاب ذو قيمة تاريخية بميناء دمياط البحري حال تهريبه داخل رسالة (أثاث وسيراميك ومستلزمات) إلى إحدى الدول الأجنبية.

Advertisements

وضبطت شرطة الموانئ (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) بميناء سفاجا البحري حال قيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية، وضبط بحوزته (طائرة لاسلكية درون مزوده بكاميرا) مخفاة ضمن أمتعته الشخصية.

وتمكنت شرطة الموانئ من ضبط (سائق سيارة نقل بمقطورة، مقيم بمحافظة دمياط) بمنفذ السلوم البري حال محاولته تهريب بضائع أجنبيه الصنع عبارة عن (5 قارب مطاطي زوديك -84 قطعة غيار سيارات جديده مختلفة المنشأ -33 قطعة غيار سيارات مستعملة-468 جالون دهانات – 300 قطعه حلية خشبية للديكور – 88000 كيلو تنر داخل براميل -300 كيلو جرام لدائن منشأ أجنبي – 180 كيلو جرام مسحوق مستلزمات دهانات – 4148 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة، قُدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 9 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.