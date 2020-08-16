سيتي سكيب يعلن عن الموعد الجديد للمعرض بعد تأجيله بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري

أعلنت إنفورما ماركيتس، الشركة المنظمة لمعرض سيتي سكيب أن المعرض سيقام في مركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2020.

وكانت الشركة أجلت إقامة المعرض الذي كان مقررا في الفترة من 18 إلى 21 مارس الماضي بسبب الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب في مصر: "تعكس توجهاتنا بإقامة نسخة المعرض لهذا العام ثقتنا بأداء سوق العقارات المصري وقدرته على استعادة نشاطه بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على العديد من القطاعات، و نستعد لاستئناف إقامة سيتي سكيب ونسعى من خلال النسخة الجديدة للمعرض إلى تعزيز هذه الثقة والمساعدة في تعزيز مفهوم الانفتاح على الأعمال من خلال المشاريع الجديدة وما تقدمه الجهات العارضة".