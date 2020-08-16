محافظ شمال سيناء: إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه وجه رؤساء مجالس المدن بتقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

موضحًا أن العمل في تلقي الطلبات مستمر في مجالس المدن علي مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية، وبعد فترات العمل الرسمية حتي الخامسة مساءً.

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وقال المحافظ إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأضاف المحافظ أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، بدأت اعتبارًا من أمس السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

ولفت المحافظ إلى أن الرسوم المالية يتنوع الحد الأقصى من قيمتها وفقاً لمكان المخالفة سواء كانت بالمدن أو القرى مع مراعاة ذلك عند وضع اللوائح التنفيذية بتحديد قيمة ونوعية المخالفات وأبرزها مخالفات البناء بدون ترخيص.