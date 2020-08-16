الاتحاد الأوروبي: واشنطن لا تستطيع فرض عقوبات "مفاجئة" على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لا يحق للولايات المتحدة فرض إعادة فرض العقوبات على إيران عبر ما يسمى بـ"آلية الزناد" المرتبطة بالاتفاق النووي الدولي.

وذكرت متحدثة باسم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد أنه نظرا لانسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنه لا يمكن اعتبارها جزءا منه.

وقالت المتحدثة إنه "نظرا لانسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 وعدم مشاركتها في أي هياكل أو أنشطة للخطة بعد ذلك، لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة مشاركا في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضافت أنه "لذلك نحن نعتبر أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها باللجوء إلى الآليات المخصصة للمشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة (مثل ما يسمى آلية الزناد)".